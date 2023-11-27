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В ГСЧС предупредили о новом циклоне, согреться ночью станет гораздо труднее

27 ноября 2023 18:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В ГСЧС предупредили о новом циклоне, согреться ночью станет гораздо труднее
Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Циклон, вызвавший снегопады и переметы 26-27 ноября в ряде областей, покидает территорию Украины. Однако погода в ближайшее время принесет украинцам новые испытания.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Осадки будут по всей территории Украины

Однако уже во вторник, 28 ноября вечером с юго-запада будет двигаться новый циклон. Он принесет осадки практически по всей территории Украины.

"В среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины. Циклон будет охватывать большую территорию, но осадки будут различной фазы. Например, в западных областях будет преимущественно снег и температура воздуха будет днем и ночью 0-6 градусов мороза. В северных областях, Винницкой, Черкасской , Полтавской и Харьковской областях будет мокрый снег, а на юге и юго-востоке — дожди", — рассказала руководитель прессслужбы Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

В Киеве пройдет дождь и мокрый снег.

Ранее мы сообщали, что зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.

Напомним, что в течение сегодняшнего дня и завтра в большинстве областей Украины, кроме мероприятия, прогнозируют неблагоприятную погоду. Однако там завтра, 27 ноября, местами возможен небольшой снег и порывистый ветер.

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