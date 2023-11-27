Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В ДСНС попередили про новий циклон, зігрітися вночі стане набагато важче arrow

В ДСНС попередили про новий циклон, зігрітися вночі стане набагато важче

27 листопада 2023 18:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В ДСНС попередили про новий циклон, зігрітися вночі стане набагато важче
Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Циклон, який спричинив снігопади й перемети 26-27 листопада в низці областей, покидає територію України. Втім, погода найближчим часом принесе українцям нові випробування.

Про це повідомили в ДСНС.

Читайте також:

Опади будуть по усій території України

Проте вже у вівторок, 28 листопада ввечері із південного заходу рухатиметься новий циклон. Він принесе опади практично по всій території України.

"У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях буде переважно сніг і температура повітря становитиме вдень та вночі 0-6 градусів морозу. У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході — дощі", — розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

У Києві може пройти дощ і мокрий сніг.

Раніше ми повідомляли, що взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла

Нагадуємо, що протягом сьогоднішнього дня та завтра у більшості областей України, крім заходу, прогнозують несприятливу погоду. Проте там завтра, 27 листопада, місцями можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

19:12 Україна не може виконати вимоги польських перевізників — стала відомою причина

Актуальне по темі