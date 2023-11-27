В ДСНС попередили про новий циклон, зігрітися вночі стане набагато важче

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE

Циклон, який спричинив снігопади й перемети 26-27 листопада в низці областей, покидає територію України. Втім, погода найближчим часом принесе українцям нові випробування.

Про це повідомили в ДСНС.

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Опади будуть по усій території України

Проте вже у вівторок, 28 листопада ввечері із південного заходу рухатиметься новий циклон. Він принесе опади практично по всій території України.

"У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях буде переважно сніг і температура повітря становитиме вдень та вночі 0-6 градусів морозу. У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході — дощі", — розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

У Києві може пройти дощ і мокрий сніг.

Раніше ми повідомляли, що взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла.

Нагадуємо, що протягом сьогоднішнього дня та завтра у більшості областей України, крім заходу, прогнозують несприятливу погоду. Проте там завтра, 27 листопада, місцями можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.