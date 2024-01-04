Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В ГСЧС водителей призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды arrow

В ГСЧС водителей призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды

4 января 2024 16:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В ГСЧС водителей призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды
Автомобиль занесло на дороге. Фото: uchanics.ca
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с переходом в снег. Водителей просят быть осторожными и не выезжать на большие расстояния из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили ГСЧС.

Читайте также:
погода
Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Водителей призывают быть осторожными

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также предупредили, что в центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ночью значительно снизится температура -13...-20 °С. В Черниговской и Сумской областях до -19...-25 °С, в южной части до -7...-15 °С.

"Призываем водителей не планировать поездки на дальние расстояния, а всем гражданам быть осторожными во время пребывания на улице", — сообщили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, 4 января, будет облачной с прояснениями. Возможен снег и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме