В ГСЧС водителей призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды

Автомобиль занесло на дороге. Фото: uchanics.ca

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с переходом в снег. Водителей просят быть осторожными и не выезжать на большие расстояния из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили ГСЧС.

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Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Водителей призывают быть осторожными

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также предупредили, что в центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ночью значительно снизится температура -13...-20 °С. В Черниговской и Сумской областях до -19...-25 °С, в южной части до -7...-15 °С.

"Призываем водителей не планировать поездки на дальние расстояния, а всем гражданам быть осторожными во время пребывания на улице", — сообщили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, 4 января, будет облачной с прояснениями. Возможен снег и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.