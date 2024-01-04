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В ДСНС водіїв закликали бути обережними через погіршення погоди

4 січня 2024 16:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В ДСНС водіїв закликали бути обережними через погіршення погоди
Автомобіль занесло на дорозі. Фото: uchanics.ca
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні протягом 7-8 січня очікуються дощі з переходом у сніг. Водіїв просять бути обережними і не виїздити на великі відстані через складні погодні умови.

Про це повідомили ДСНС.

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Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Водіїв закликають бути обережними

"Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу", — говориться у повідомленні.

В ДСНС також попередили, що в центральних, східних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Впродовж 7-9 січня з півночі на південь уночі значно знизиться температура — -13...-20 °С. На Чернігівщині та Сумщині до -19...-25 °С, у південній частині до -7...-15 °С.

"Закликаємо водіїв не планувати поїдки на далекі відстані, а всім громадянам бути обережними під час перебування на вулиці", — повідомили в ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні, 4 січня, буде хмарною з проясненнями. Можливий сніг та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

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