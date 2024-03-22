Погода в Украине в пятницу, 22 марта — где испортится погода

Густой туман во Львове. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой, однако в ряд западных и южных областей кое-где придут дожди. Также синоптики предупреждают об опасном тумане в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой и других областях, а также повышении уровней воды на некоторых реках. Ночью ожидается мороз до -3 °C, днем температура воздуха поднимется до +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от синоптиков

Укргидрометцентр сообщает о густом тумане с видимостью 200-500 м ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения

транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают синоптики.

Однако, по прогнозу, незначительный туман ожидается и в ряде северных областей и Одесской.

Прогноз опасной погоды в Украине сегодня, 22 марта. Фото: Укргидрометцентр

Также Гидрометцентр прогнозирует подтопление 22-26 марта в результате повышения и удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов (I уровень опасности) и на Верхнем Днепре в пределах страны (II уровень опасности).

Кроме того, возможны резкие колебания уровней воды 22-26 марта на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, а также в верхней части Кременчугского водохранилища в результате сбросов воды из Каневского водохранилища. Объявлен I уровень опасности.

Прогноз опасности подтоплений в Украине сегодня, 22 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 марта

Синоптики прогнозируют сухую погоду в Украине. Дождь следует ожидать только на крайнем западе и в Крыму. Ветер северо-восточного направления, однако на западе и севере он будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью -3...+2 °C, днем +7...+12 °C; на высокогорье Карпат ночью -3...-8 °C, днем +2...+7 °C ... В Киеве ночью 0...+2 °C, днем около +10 °C", — прогнозируют в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 марта

"Пришла астрономическая весна и сразу в прогнозе появилось повышение температуры воздуха. Ну, то есть сейчас появится))" — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, воздух в большинстве областей прогреется до +9...+14 °C, в Киеве — до +10 °C.

Диденко уверяет, что дожди возможны местами на западе, однако "остальные территории Украины будут принадлежать сухой, даже солнечной погоде".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 марта. По ее словам, следует планировать поездку на природу.

Также мы писали, что глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев анонсировал вероятное досрочное завершение отопительного сезона в этом году. Это может произойти из-за длительного потепления в стране.