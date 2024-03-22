Погода в Украине в пятницу, 22 марта — где испортится погода

В опасности водители и пешеходы — синоптики предупредили, где испортится погода (видео)
Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой, однако в ряд западных и южных областей кое-где придут дожди. Также синоптики предупреждают об опасном тумане в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой и других областях, а также повышении уровней воды на некоторых реках. Ночью ожидается мороз до -3 °C, днем температура воздуха поднимется до +12 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от синоптиков
Укргидрометцентр сообщает о густом тумане с видимостью 200-500 м ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях. Объявлен I уровень опасности — желтый.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения
транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают синоптики.
Однако, по прогнозу, незначительный туман ожидается и в ряде северных областей и Одесской.
Также Гидрометцентр прогнозирует подтопление 22-26 марта в результате повышения и удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов (I уровень опасности) и на Верхнем Днепре в пределах страны (II уровень опасности).
Кроме того, возможны резкие колебания уровней воды 22-26 марта на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, а также в верхней части Кременчугского водохранилища в результате сбросов воды из Каневского водохранилища. Объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 22 марта
Синоптики прогнозируют сухую погоду в Украине. Дождь следует ожидать только на крайнем западе и в Крыму. Ветер северо-восточного направления, однако на западе и севере он будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью -3...+2 °C, днем +7...+12 °C; на высокогорье Карпат ночью -3...-8 °C, днем +2...+7 °C ... В Киеве ночью 0...+2 °C, днем около +10 °C", — прогнозируют в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 марта
"Пришла астрономическая весна и сразу в прогнозе появилось повышение температуры воздуха. Ну, то есть сейчас появится))" — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, воздух в большинстве областей прогреется до +9...+14 °C, в Киеве — до +10 °C.
Диденко уверяет, что дожди возможны местами на западе, однако "остальные территории Украины будут принадлежать сухой, даже солнечной погоде".
Напомним, что Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 марта. По ее словам, следует планировать поездку на природу.
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