Погода в Україні в п'ятницю, 22 березня — де зіпсується погода

Густий туман у Львові. Фото: УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня, буде сухою, однак до низки західних та південних областей подекуди завітають дощі. Також синоптики попереджають про небезпечний туман у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Вінницькій та інших областях, а також підвищення рівнів води на деяких річках. Вночі очікується мороз до -3 °C, вдень температура повітря підійметься до +12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Попередження від синоптиків

Укргідрометцентрі повідомляє про густий туман із видимістю 200-500 м вночі та вранці в західних, Вінницькій та Черкаській областях. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху

транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають синоптики.

Однак за прогнозом, незначний туман очікується й у низці північних областях та Одеській.

Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 22 березня. Фото: Укргідрометцентр

Також Гідрометцентр прогнозує підтоплення 22-26 березня внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води на Десні та її притоці р. Снов (І рівень небезпечності) та на Верхньому Дніпрі в межах країни (ІІ рівень небезпечності).

Крім того, можливі різкі коливання рівнів води 22-26 березня на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області внаслідок скидів води з Київського водосховища, а також у верхній частині Кременчуцького водосховища в результаті скидів води з Канівського водосховища. Оголошено І рівень небезпечності.

Прогноз небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 22 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 березня

Синоптики прогнозують суху погоду в Україні. Дощ варто очікувати лише на крайньому заході та в Криму. Вітер північно-східного напрямку, однак на заході та півночі він буде південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі -3...+2 °C, вдень +7...+12 °C; на високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °C, вдень +2...+7 °C... У Києві вночі 0...+2 °C, вдень близько +10 °C", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 березня

"Прийшла астрономічна весна і одразу у прогнозі з'явилося підвищення температури повітря. Ну, тобто, зараз з'явиться))" — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, повітря в більшості областей прогріється до +9...+14 °C, у Києві — до +10 °C.

Діденко запевняє, що дощі ймовірні подекуди на заході, однак "решта території України належатиме сухій, навіть сонячній, погоді".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 березня. За її словами, варто планувати поїздку на природу.

Також ми писали, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов анонсував ймовірне дострокове завершення опалювального сезону цьогоріч. Це може статися через тривале потепління в країні.