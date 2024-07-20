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В Одессе спадет жара — синоптики сообщили прогноз погоды на сегодня

20 июля 2024 05:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 20 июля.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 20 июля, в Одессе чуть-чуть спадет удушающая жара — днем температура составит до +32 °С. Синоптики предполагают сутки без осадков, однако порывы северного ветра кое-где в регионе будут достигать 14 м/с. В Черном море вода теплая — около +28 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +23...+25°С, днем +30...+32°С.
  • Температура морской воды +26...+28 °С.
прогноз погоды в Одессе 20 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +20...+25°С, +29...+34°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области 20 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности
Прогноз пожарной угрозы на 20 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 20 июля

Сегодня погода в Украине будет облачной, в некоторых регионах ожидаются дожди. Утренняя температура будет около +19 °C, но к обеду температура значительно возрастет.


Температура ночью будет +14...+19 °C, днем +24...+29 °C. В Карпатах ночью температура будет достигать +10...+15°C, а днем около +20°C. В восточных, южных регионах, Днепропетровской области и Крыму ночью температура будет колебаться в пределах +20...+25 °C, а днем достигнет +30...+34 °C.

прогноз погоды в Украхне 20 июля
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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