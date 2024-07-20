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В Одесі спаде спека — синоптики повідомили прогноз погоди на сьогодні

20 липня 2024 05:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 20 липня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 20 липня, в Одесі трохи спаде задушлива спека — вдень температура становитиме до +32 °С. Синоптики передбачають добу без опадів, проте пориви півнчного вітру подекуди в регіону сягатимуть 14 м/с. У Чорному морі вода тепла — близько +28 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +23...+25 °С, вдень +30...+32 °С.
  • Температура морської води +26...+28 °С.
прогноз погоди в Одесі 20 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +20...+25 °С, +29...+34 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області 20 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки
Прогноз пожежної небезпеки на 20 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 липня

Сьогодні погода в Україні буде переважно хмарною, у деяких регіонах очікуються дощі. Ранкові температури будуть близько +19 °C, але до обіду температура значно зросте.


Температура вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +24...+29 °C. В Карпатах вночі температура досягатиме +10...+15 °C, а вдень близько +20 °C. В східних, південних регіонах, Дніпропетровській області та в Криму вночі температура коливатиметься в межах +20...+25 °C, а вдень досягне +30...+34 °C.

прогноз погоди в Украхні 20 липня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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