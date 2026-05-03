Погода в Украине 4 мая — температура поднимется до +26

В понедельник, 4 мая, в Украине значительно потеплеет и будет ощущаться даже летняя погода. Столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +26 °С. Осадков в течение дня не предвидится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода на 4 мая в Украине

Завтра погоду в Украине будет определять антициклон. Благодаря этому в большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Только в Крыму и Приазовье небо периодически будет затягивать облаками.

В ночные часы столбики термометров будут показывать +5...+11 °C. В то же время на востоке и северо-востоке страны еще сохранится прохлада: там прогнозируют+1...+6 °C.

Днем 4 мая в Украине существенно потеплеет. В большинстве областей температура поднимется до +19...+24 °C. Теплее всего будет на западе и севере — до +23...+26 °C.

Зато самая прохладная погода ожидается в Крыму и Приазовье, где дневные показатели составят лишь +9...+14 °C.

Погода в Киеве 4 мая

В Киеве 4 мая будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +25 °C. По прогнозу Диденко, в течение дня в столице будет тепло и спокойно.

