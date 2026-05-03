Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода В Украину придет жара: Диденко сказала, где завтра будет +26°

В Украину придет жара: Диденко сказала, где завтра будет +26°

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 17:35
Погода в Украине 4 мая — температура поднимется до +26
Жаркая и теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 4 мая, в Украине значительно потеплеет и будет ощущаться даже летняя погода. Столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +26 °С. Осадков в течение дня не предвидится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода на 4 мая в Украине

Завтра погоду в Украине будет определять антициклон. Благодаря этому в большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Только в Крыму и Приазовье небо периодически будет затягивать облаками.

В ночные часы столбики термометров будут показывать +5...+11 °C. В то же время на востоке и северо-востоке страны еще сохранится прохлада: там прогнозируют+1...+6 °C.

Якою буде погода 4 травня
Карта температур в Украине 4 мая. Фото: Метеопост

Днем 4 мая в Украине существенно потеплеет. В большинстве областей температура поднимется до +19...+24 °C. Теплее всего будет на западе и севере — до +23...+26 °C.

Читайте также:

Зато самая прохладная погода ожидается в Крыму и Приазовье, где дневные показатели составят лишь +9...+14 °C.

Погода в Киеве 4 мая

В Киеве 4 мая будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +25 °C. По прогнозу Диденко, в течение дня в столице будет тепло и спокойно.

Погода в Україні 4 травня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Как писали Новини.LIVE, синоптики прогнозировали, что сегодня в Украине столбики термометров поднимутся до +21 °С. Осадков в течение дня не будет нигде.

Также мы писали, что 3 мая активность Солнца была высокой. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

потепление Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации