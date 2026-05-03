Погода в Україні 4 травня — температура підніметься до +26

У понеділок, 4 травня, в Україні значно потеплішає і буде відчуватися навіть літня погода. Стовпчики термометрів у деяких областях піднімуться до +26 °С. Опадів упродовж дня не передбачається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода на 4 травня в Україні

Завтра погоду в Україні визначатиме антициклон. Завдяки цьому в більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, без опадів. Лише в Криму та Приазов'ї небо періодично затягуватиме хмарами.

У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +5…+11 °C. Водночас на сході та північному сході країни ще збережеться прохолода: там прогнозують +1…+6 °C.

Вдень 4 травня в Україні суттєво потеплішає. У більшості областей температура підніметься до +19…+24 °C. Найтепліше буде на заході та півночі — до +23…+26 °C.

Натомість найпрохолодніша погода очікується в Криму та Приазов’ї, де денні показники становитимуть лише +9…+14 °C.

Погода у Києві 4 травня

У Києві 4 травня буде сонячно та тепло. Вдень повітря прогріється до +25 °C. За прогнозом Діденко, упродовж дня в столиці буде тепло та спокійно.

