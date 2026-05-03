Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода В Україну прийде спека: Діденко сказала, де завтра буде +26°

В Україну прийде спека: Діденко сказала, де завтра буде +26°

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 17:35
Погода в Україні 4 травня — температура підніметься до +26
Спекотна і тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 4 травня, в Україні значно потеплішає і буде відчуватися навіть літня погода. Стовпчики термометрів у деяких областях піднімуться до +26 °С. Опадів упродовж дня не передбачається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко. 

Погода на 4 травня в Україні

Завтра погоду в Україні визначатиме антициклон. Завдяки цьому в більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, без опадів. Лише в Криму та Приазов'ї небо періодично затягуватиме хмарами.

У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +5…+11 °C. Водночас на сході та північному сході країни ще збережеться прохолода: там прогнозують +1…+6 °C.

Якою буде погода 4 травня
Карта температур в Україні 4 травня. Фото: Метеопост

Вдень 4 травня в Україні суттєво потеплішає. У більшості областей температура підніметься до +19…+24 °C. Найтепліше буде на заході та півночі — до +23…+26 °C.

Читайте також:

Натомість найпрохолодніша погода очікується в Криму та Приазов’ї, де денні показники становитимуть лише +9…+14 °C.

Погода у Києві 4 травня

У Києві 4 травня буде сонячно та тепло. Вдень повітря прогріється до +25 °C. За прогнозом Діденко, упродовж дня в столиці буде тепло та спокійно.

Погода в Україні 4 травня
Скриншот допису Наталки Діденко

Як писали Новини.LIVE, синоптики прогнозували, що сьогодні в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +21 °С. Опадів упродовж дня не буде ніде. 

Також ми писали, що 3 травня активність Сонця була високою. Магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані.

потепління Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації