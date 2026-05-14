Погода в Украине 15 мая — где завтра будет до +24 °C

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 15 мая, ожидается постепенное потепление. Самые высокие температурные показатели прогнозируют в западных областях, где воздух прогреется до +20...+24 °C. В то же время в некоторых регионах все же пройдут дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 15 мая

Диденко прогнозирует, что на большинстве территории Украины днем температура составит +18...+20 °C. Несколько прохладнее будет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях — там прогнозируют +16...+19 °C.

Карта температур в Украине 15 мая. Фото: Метеопост

В то же время завтра дожди пройдут в восточных регионах страны. Также осадки возможны местами на западе и севере Украины. В центральных областях местами также ожидаются кратковременные дожди, однако с прояснениями и солнцем. На юге страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 15 мая

В Киеве 15 мая днем возможен локальный дождь без сильных осадков. Температура воздуха в столице поднимется примерно до +20 °C.

Читайте также:

Кроме того, Наталка Диденко сообщила, что уже в выходные в Украине установится более теплая погода — в субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать +20...+24 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Как писала Новини.LIVE, со следующей недели в Украине потеплеет до +31 °C. В то же время в западных областях температура воздуха повысится не сразу.

В то же время на выходных 16-17 мая ожидаются дожди, грозы и град. По прогнозу Игоря Кибальчича, днем температура воздуха будет высокой — до +26 °C.