Головна Погода В Україну повертається тепло: Діденко сказала, де завтра буде до +24 °C

Дата публікації: 14 травня 2026 18:50
Погода в Україні 15 травня — де завтра буде до +24 °C
Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 15 травня, очікується поступове потепління. Найвищі температурні показники прогнозують у західних областях, де повітря прогріється до +20…+24 °C. Водночас в деяких регіонах все ж пройдуть дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко. 

Якою буде погода в Україні 15 травня

Діденко прогнозує, що на більшості території України вдень температура становитиме +18…+20 °C. Дещо прохолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях — там прогнозують +16…+19 °C.

Погода на 15 травня
Карта температур в Україні 15 травня. Фото: Метеопост

Водночас завтра дощі пройдуть у східних регіонах країни. Також опади можливі місцями на заході та півночі України. У центральних областях подекуди також очікуються короткочасні дощі, однак із проясненнями та сонцем. На півдні країни переважатиме суха та сонячна погода.

Погода в Києві 15 травня

У Києві 15 травня вдень можливий локальний дощ без сильних опадів. Температура повітря у столиці підніметься приблизно до +20 °C.

Читайте також:

Крім того, Наталка Діденко повідомила, що вже у вихідні в Україні встановиться тепліша погода — у суботу та неділю стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24 °C.

Прогноз погоди в Україні 15 травня
Скриншот допису Наталки Діденко

Як писала Новини.LIVE, з наступного тижня в Україні потепліє до +31 °C. Водночас у західних областях температура повітря підвищиться не одразу.

Водночас на вихідних 16-17 травня очікуються дощі, грози та град. За прогнозом Ігоря Кібальчича, вдень температура повітря буде високою — до +26 °C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
