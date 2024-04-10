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В Украине по-летнему тепло — синоптики рассказали, в каких областях завтра будет солнечно

10 апреля 2024 22:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 11 апреля — что прогнозируют синоптики
Весна в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в четверг, 11 апреля, будет очень теплая погода и без осадков. Днем воздух прогреется до +27 °С, но в то же время существует угроза пожарной опасности.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 11 апреля

Завтра, 11 апреля, во многих регионах Украины ожидается переменная облачность и без осадков, сообщают синоптики. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет +7...+12 °С, а днем будет отличной от предыдущих дней. В западных и северных областях, а также на побережье морей, ожидается прохладная погода с температурой +18...+23 °С. На остальной территории температура поднимется до +22...+27 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 11 апреля

На территории Киевской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северо-западным  со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью — +7...+12 °С, а днем поднимется до +18...+23 °С. В Киеве ночью ожидается около 10 °С, а днем температура поднимется до +20...+22 °С.

В Украине по-летнему тепло — синоптики рассказали, в каких областях завтра будет солнечно - фото 2

Погода в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

Также синоптики отмечают значительную снеголавинную опасность (3-й уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 10-11 апреля. В этих районах возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Низкая снеголавинная опасность (1-й уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области 10-11 апреля.

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Снеголовичная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине ожидается достаточно теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Только в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.

Также мы писали о том, что во Львове синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд во вторник, 9 апреля. Подобное значение в последний раз было таковым еще в 1986 году.

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