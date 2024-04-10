Погода в Україні сьогодні, 11 квітня — що прогнозують синоптики

Весна у місті. Фото: Новини.LIVE

В Україні в четвер, 11 квітня, буде надзвичайно тепла погода та без опадів. Вдень повітря прогріється до +27 °С, але водночас існує загроза пожежної небезпеки.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 11 квітня

Завтра, 11 квітня, у багатьох регіонах України очікується мінлива хмарність та сонячна погода без опадів, повідомляють синоптики. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +7...+12 °С, а вдень буде відмінною від попередніх днів. В західних та північних областях, а також на узбережжі морів, очікується прохолодна погода з температурою +18...+23 °С. На решті території температура підніметься до +22...+27 °С.



Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 11 квітня

На території Київської області також очікується мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер буде північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +7...+12 °С, а вдень підвищиться до +18...+23 °С. У місті Києві вночі очікується близько 10 °С, а вдень температура підвищиться до +20...+22 °С.



Погода в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження щодо сніголавинної небезпеки

Також синоптики наголошують на значній сніголавинній небезпеці (3-й рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 10-11 квітня. У цих районах можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Низька сніголавинна небезпека (1-й рівень) очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області 10-11 квітня.



Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter.

Також ми писали про те, у Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд у вівторок, 9 квітня. Подібне значення востаннє було таким ще у 1986 році.