В Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра
В Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 квітня
"У четвер антициклон Peter не дасть ніяких шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу та не допустить дощів ніяких на територію України", — написала Діденко, говорячи про прихід антициклону.
За її словами, завтра короткочасні опади можливі лише у двох областях — Вінниччині та Черкащині. Там, а також на заході та півночі, буде певне зниження температури повітря — +16...+20 °С.
На решті території України стовпчики термометрів покажуть +23...+27 °С.
Погода у Києві 11 квітня
У четвер у Києві буде суха погода зі зниженням температури повітря. Удень стовпчики термометрів прогріються до +19...+21 °С.
Нагадаємо, погода 10 квітня передбачає невелику хмарність по всій території України та відсутність опадів. Також синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку на території країни.
До слова, днями в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.
Читайте Новини.LIVE!