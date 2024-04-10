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В Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра

10 квітня 2024 16:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 11 квітня
Весна у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується доволі тепла та сонячна погода у четвер, 11 квітня. Лише у деяких регіонах буде незначне зниження температури повітря, а у двох областях можливий короткочасний дощ — це є наслідком дії антициклону Peter. 

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 11 квітня

"У четвер антициклон Peter не дасть ніяких шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу та не допустить дощів ніяких на територію України", — написала Діденко, говорячи про прихід антициклону. 

За її словами, завтра короткочасні опади можливі лише у двох областях — Вінниччині та Черкащині. Там, а також на заході та півночі, буде певне зниження температури повітря — +16...+20 °С.

На решті території України стовпчики термометрів покажуть +23...+27 °С.

Погода 11 квітня
Дія антициклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook
Погода 11 квітня
Температура повітря станом на 09:00. Фото: скриншот
Погода 11 квітня
Температура повітря станом на 15:00. Фото: скриншот
Погода 11 квітня
Температура повітря станом на 20:00. Фото: скриншот

Погода у Києві 11 квітня

У четвер у Києві буде суха погода зі зниженням температури повітря. Удень стовпчики термометрів прогріються до +19...+21 °С.

Погода від Діденко
Скриншот допису

Нагадаємо, погода 10 квітня передбачає невелику хмарність по всій території України та відсутність опадів. Також синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку на території країни. 

До слова, днями в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

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