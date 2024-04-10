Весна в городе. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Лишь в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 апреля

"В четверг антициклон Peter не даст никаких шансов холодному атмосферному фронту с северо-запада и не допустит никаких дождей на территорию Украины", — написала Диденко, говоря о приходе антициклона.

По ее словам, завтра кратковременные осадки возможны только в двух областях — Винницкой и Черкасской. Там, а также на западе и севере будет определенное понижение температуры воздуха +16...+20 °С.

На остальной территории Украины столбики термометров покажут +23...+27 °С.

Действие антициклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Температура воздуха по состоянию на 09:00. Фото: скриншот

Температура воздуха по состоянию на 15:00. Фото: скриншот

Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: скриншот

Погода в Киеве 11 апреля

В четверг в Киеве будет сухая погода с понижением температуры воздуха. Днем столбики термометров прогреются до +19...+21°С.

Скриншот сообщения

Напомним, погода 10 апреля предполагает небольшую облачность по всей территории Украины и отсутствие осадков. Также синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности на территории страны.

К слову, на днях в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.