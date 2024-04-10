В Украину движется антициклон — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра
В Украине ожидается теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Лишь в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 апреля
"В четверг антициклон Peter не даст никаких шансов холодному атмосферному фронту с северо-запада и не допустит никаких дождей на территорию Украины", — написала Диденко, говоря о приходе антициклона.
По ее словам, завтра кратковременные осадки возможны только в двух областях — Винницкой и Черкасской. Там, а также на западе и севере будет определенное понижение температуры воздуха +16...+20 °С.
На остальной территории Украины столбики термометров покажут +23...+27 °С.
Погода в Киеве 11 апреля
В четверг в Киеве будет сухая погода с понижением температуры воздуха. Днем столбики термометров прогреются до +19...+21°С.
Напомним, погода 10 апреля предполагает небольшую облачность по всей территории Украины и отсутствие осадков. Также синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности на территории страны.
К слову, на днях в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.
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