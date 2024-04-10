Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Украину движется антициклон — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра arrow

В Украину движется антициклон — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра

10 апреля 2024 16:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 11 апреля
Весна в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается теплая и солнечная погода в четверг, 11 апреля. Лишь в некоторых регионах будет незначительное снижение температуры воздуха, а в двух областях возможен кратковременный дождь — это следствие действия антициклона Peter.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 11 апреля

"В четверг антициклон Peter не даст никаких шансов холодному атмосферному фронту с северо-запада и не допустит никаких дождей на территорию Украины", — написала Диденко, говоря о приходе антициклона.

По ее словам, завтра кратковременные осадки возможны только в двух областях — Винницкой и Черкасской. Там, а также на западе и севере будет определенное понижение температуры воздуха +16...+20 °С.

На остальной территории Украины столбики термометров покажут +23...+27 °С.

Погода 11 апреля
Действие антициклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook
Погода 11 апреля
Температура воздуха по состоянию на 09:00. Фото: скриншот
Погода 11 апреля
Температура воздуха по состоянию на 15:00. Фото: скриншот
Погода 11 апреля
Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: скриншот

Погода в Киеве 11 апреля

В четверг в Киеве будет сухая погода с понижением температуры воздуха. Днем столбики термометров прогреются до +19...+21°С.

Погода от Диденко
Скриншот сообщения

Напомним, погода 10 апреля предполагает небольшую облачность по всей территории Украины и отсутствие осадков. Также синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности на территории страны.

К слову, на днях в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы

погода
украинцы
Украина
весна
Наталка Диденко
погода в Украине
апрель
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований