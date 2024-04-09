Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Небезпека стихійного лиха — синоптики застерегли у прогнозі погоди на завтра arrow

Небезпека стихійного лиха — синоптики застерегли у прогнозі погоди на завтра

9 квітня 2024 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 10 квітня — що прогнозують синоптики
Гасіння пожежі в лісі. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Прогноз погоди на середу, 10 квітня, передбачає невелику хмарність по всій території України та відсутність опадів. Також синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку на території країни.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Погода в Україні 10 квітня

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7...+12 °С, а вдень підвищуватиметься до +21...+26 °С.

У гірських районах, в Криму та на узбережжі морів температура буде трохи нижчою і становитиме +17...+22 °С.

На зображенні може бути: карта та текст

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 10 квітня

У спеціальному прогнозі для Київської області передбачається майже повна відсутність хмар і опадів. Вітер також буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі буде коливатися — +7...+12 °С, а вдень підвищиться до +21...+26 °С. У місті Києві очікується найнижча температура ночі близько +10 °С, а вдень +24...+26 °С.

Небезпека стихійного лиха — в Укргідрометцентрі застерегли у прогнозі погоди на завтра - фото 2

Погода у Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Окрім прогнозу погоди, Укргідрометцентр видав попередження про можливість небезпечних гідрологічних явищ. У верхній частині Кременчуцького водосховища у Черкаській області очікуються різкі коливання рівнів води внаслідок весняного водопілля. Цей інцидент оцінюється на І рівень небезпеки (жовтий).

На зображенні може бути: карта та текст
Небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Також було видано попередження про пожежну небезпеку на період з 10 по 12 квітня у деяких областях України. У східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки через сприятливі погодні умови для виникнення та поширення пожеж у природних екосистемах.

На зображенні може бути: карта та текст
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

До слова, народний синоптик Діденко потішила прогнозом погоди в Україні на завтра, 10 квітня. 

погода
Укргідрометцентр
Україна
Київська область
пожежна небезпека
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону