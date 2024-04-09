Погода в Україні сьогодні, 10 квітня — що прогнозують синоптики

Гасіння пожежі в лісі. Ілюстративне фото: УНІАН

Прогноз погоди на середу, 10 квітня, передбачає невелику хмарність по всій території України та відсутність опадів. Також синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку на території країни.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 10 квітня

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7...+12 °С, а вдень підвищуватиметься до +21...+26 °С.

У гірських районах, в Криму та на узбережжі морів температура буде трохи нижчою і становитиме +17...+22 °С.



Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 10 квітня

У спеціальному прогнозі для Київської області передбачається майже повна відсутність хмар і опадів. Вітер також буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі буде коливатися — +7...+12 °С, а вдень підвищиться до +21...+26 °С. У місті Києві очікується найнижча температура ночі близько +10 °С, а вдень +24...+26 °С.



Погода у Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Окрім прогнозу погоди, Укргідрометцентр видав попередження про можливість небезпечних гідрологічних явищ. У верхній частині Кременчуцького водосховища у Черкаській області очікуються різкі коливання рівнів води внаслідок весняного водопілля. Цей інцидент оцінюється на І рівень небезпеки (жовтий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Також було видано попередження про пожежну небезпеку на період з 10 по 12 квітня у деяких областях України. У східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки через сприятливі погодні умови для виникнення та поширення пожеж у природних екосистемах.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.

До слова, народний синоптик Діденко потішила прогнозом погоди в Україні на завтра, 10 квітня.