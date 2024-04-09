Погода в Україні у середу, 10 квітня

Ідеальний час для прогулянок — народний синоптик Діденко потішила погодою в Україні на завтра
В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +25 °С.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 10 квітня
За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів.
Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.
Разом з тим синоптик анонсувала, що 11, 12 та 13 квітня температура повітря дещо знизиться, а дощ практично по усій територій країни слід очікувати вже цієї суботи.
Погода у Києві 10 квітня
Як розповіла Діденко, у Києві та області теж буде тепла погода у середу.
Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С.
Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.
До слова, магнітні бурі 9 квітня зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній.
Читайте Новини.LIVE!