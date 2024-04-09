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Ідеальний час для прогулянок — народний синоптик Діденко потішила погодою в Україні на завтра

9 квітня 2024 14:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 10 квітня
Весна у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +25 °С. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 10 квітня

За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів. 

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С. 

Разом з тим синоптик анонсувала, що 11, 12 та 13 квітня температура повітря дещо знизиться, а дощ практично по усій територій країни слід очікувати вже цієї суботи. 

Погода в Україні 10 квітня
Температура повітря станом на 09:00. Фото: скриншот
Погода в Україні 10 квітня
Температура повітря станом на 15:00. Фото: скриншот
Погода в Україні 10 квітня
Температура повітря станом на 20:00. Фото: скриншот

Погода у Києві 10 квітня

Як розповіла Діденко, у Києві та області теж буде тепла погода у середу.

Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С. 

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

До слова, магнітні бурі 9 квітня зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній. 

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