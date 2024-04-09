Погода в Україні у середу, 10 квітня

Весна у місті. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +25 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 10 квітня

За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів.

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.

Разом з тим синоптик анонсувала, що 11, 12 та 13 квітня температура повітря дещо знизиться, а дощ практично по усій територій країни слід очікувати вже цієї суботи.

Температура повітря станом на 09:00. Фото: скриншот

Температура повітря станом на 15:00. Фото: скриншот

Температура повітря станом на 20:00. Фото: скриншот

Погода у Києві 10 квітня

Як розповіла Діденко, у Києві та області теж буде тепла погода у середу.

Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С.

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.

До слова, магнітні бурі 9 квітня зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній.