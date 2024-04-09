Погода в Украине в среду, 10 апреля

Весна в городе. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается теплая и сухая погода в среду, 10 апреля. Осадков не предполагается. Температура воздуха прогреется до +25 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 10 апреля

По словам Диденко, благодаря действию антициклона среда в Украине будет теплой, солнечной и сухой, без осадков.

Температура воздуха прогреется до +21...+25 °С.

Вместе с тем синоптик анонсировала, что 11, 12 и 13 апреля температура воздуха несколько снизится, а дождь практически по всей территории страны следует ожидать уже в эту субботу.

Температура воздуха по состоянию на 09:00. Фото: скриншот

Температура воздуха по состоянию на 15:00. Фото: скриншот

Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: скриншот

Погода в Киеве 10 апреля

Как рассказала Диденко, в Киеве и области тоже будет теплая погода в среду.

Столбики термометров достигнут отметки в +23...+25 °С.

Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.

К слову, магнитные бури 9 апреля будут сохранять свою опасность для человеческого организма. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, объявленный уровень опасности — средний.