Погода в Украине в среду, 10 апреля

Идеальное время для прогулок — народный синоптик Диденко порадовала погодой в Украине на завтра
В Украине ожидается теплая и сухая погода в среду, 10 апреля. Осадков не предполагается. Температура воздуха прогреется до +25 °С.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 10 апреля
По словам Диденко, благодаря действию антициклона среда в Украине будет теплой, солнечной и сухой, без осадков.
Температура воздуха прогреется до +21...+25 °С.
Вместе с тем синоптик анонсировала, что 11, 12 и 13 апреля температура воздуха несколько снизится, а дождь практически по всей территории страны следует ожидать уже в эту субботу.
Погода в Киеве 10 апреля
Как рассказала Диденко, в Киеве и области тоже будет теплая погода в среду.
Столбики термометров достигнут отметки в +23...+25 °С.
Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.
К слову, магнитные бури 9 апреля будут сохранять свою опасность для человеческого организма. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, объявленный уровень опасности — средний.
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