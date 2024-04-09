Погода в Украине сегодня, 10 апреля — что прогнозируют синоптики

Тушение пожара в лесу. Иллюстративное фото: УНИАН

Прогноз погоды на среду, 10 апреля, предполагает небольшую облачность по всей территории Украины и отсутствие осадков. Также синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности на территории страны.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 10 апреля

Ветер будет переменным со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+12 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С.

В горных районах, в Крыму и на побережье морей температура будет несколько ниже и составит +17...+22 °С.



Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 10 апреля

В специальном прогнозе для Киевской области предполагается почти полное отсутствие облаков и осадков. Ветер также будет переменным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться — +7…+12 °С, а днем поднимется до +21…+26 °С. В Киеве ожидается самая низкая температура ночью около +10 °С, а днем — +24...+26 °С.



Погода в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Помимо прогноза погоды, Укргидрометцентр выдал предупреждение о возможности опасных гидрологических явлений. В верхней части Кременчугского водохранилища в Черкасской области ожидаются резкие колебания уровней воды в результате весеннего половодья. Этот инцидент оценивается на I уровень опасности (желтый).

Опасные гидрологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Также было выдано предупреждение о пожарной опасности на период с 10 по 12 апреля в некоторых областях Украины. В восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за благоприятных погодных условий для возникновения и распространения пожаров в природных экосистемах.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.

К слову, народный синоптик Диденко порадовала прогнозом погоды в Украине на завтра, 10 апреля.