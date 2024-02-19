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В Украину идет циклон "Талиса" — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра испортится погода

19 февраля 2024 20:19
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра 20 февраля — прогноз Наталки Диденко
Женщина прячется от мокрого снега. Фото иллюстративное: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украину во вторник, 20 февраля, погода приведет циклон "Талиса". Из-за этого ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя на западе, севере и местами в центральной части Украины.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Погода по Украине на 20 февраля

Синоптик отметила, что осадки пройдут на востоке и юге, в то время как в районах Днепра и Кропивницкого осадков завтра не предполагается.

В Украину идет циклон "Талиса" - народный синоптик Диденко рассказала, где завтра испортится погода
Атмосферный фронт циклона "Талиса". Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха в западных регионах — +7...+12 °С. На востоке в течение дня -3+1 °С, на севере -1...+3 °С. В центре столбики термометров покажут отметки +2...+6 °С, на юге +4...+8 °С.

Погода в Киеве и области 20 февраля

В Киеве завтра будет ветреная и облачная с прояснениями погода, предполагается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью — -1...-3 °С, днем - +1...+3 °С.

В Украину идет циклон "Талиса" - народный синоптик Диденко рассказала, где завтра испортится погода
Пост Диденко. Источник: Facebook Наталки Диденко

Также синоптик добавила, что в течение этой недели в Украине будет преобладать влага, с осадками, погода, и с 23-26 февраля воздух прогреется до +10...+15 °С.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, где завтра ждать непогоду в виде мокрого снега и дождей. В то же время спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали сход лавин с горы Говерла, порекомендовав туристам отказаться от походов на период лавинной опасности.

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