Погода в Україні на завтра 20 лютого — прогноз Наталки Діденко

Жінка ховається від мокрого снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україну у вівторок, 20 лютого, погода приведе циклон "Таліса". Через це очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода по Україні на 20 лютого

Синоптикиня зазначила, що опади пройдуть на сході та півдні, тоді як у районах Дніпра та Кропивницького опадів завтра не передбачається.

Атмосферний фронт циклону "Таліса". Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря у західних регіонах — +7...+12 °С. На сході протягом дня -3+1 °С, на півночі — -1...+3 °С. У центрі стовпчики термометрів покажуть позначки +2...+6 °С, на півдні — +4...+8 °С.

Погода у Києві та області 20 лютого

У Києві завтра буде вітряна та хмарна з проясненнями погода, передбачається мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі — -1...-3 °С, вдень — +1...+3 °С градуси.

Пост Діденко. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Також синоптикиня додала, що протягом цього тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода, та з 23-26 лютого повітря прогріється до +10...+15 °С.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати негоду у вигляді мокрого снігу та дощів. Водночас рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження лавин із гори Говерла, порекомендувавши туристам відмовитись від походів на період лавинної небезпеки.