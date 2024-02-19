Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Україну йде циклон "Таліса" — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра зіпсується погода arrow

В Україну йде циклон "Таліса" — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра зіпсується погода

19 лютого 2024 20:19
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра 20 лютого — прогноз Наталки Діденко
Жінка ховається від мокрого снігу. Фото ілюстративне: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україну у вівторок, 20 лютого, погода приведе циклон "Таліса". Через це очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода по Україні на 20 лютого

Синоптикиня зазначила, що опади пройдуть на сході та півдні, тоді як у районах Дніпра та Кропивницького опадів завтра не передбачається.

В Україну йде циклон "Таліса" — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра зіпсується погода
Атмосферний фронт циклону "Таліса". Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря у західних регіонах — +7...+12 °С. На сході протягом дня -3+1 °С, на півночі — -1...+3 °С. У центрі стовпчики термометрів покажуть позначки +2...+6 °С, на півдні — +4...+8 °С.

Погода у Києві та області 20 лютого

У Києві завтра буде вітряна та хмарна з проясненнями погода, передбачається мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі — -1...-3 °С, вдень — +1...+3 °С градуси.

В Україну йде циклон "Таліса" — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра зіпсується погода
Пост Діденко. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Також синоптикиня додала, що протягом цього тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода, та з 23-26 лютого повітря прогріється до +10...+15 °С.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати негоду у вигляді мокрого снігу та дощів. Водночас рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження лавин із гори Говерла, порекомендувавши туристам відмовитись від походів на період лавинної небезпеки.

погода
Україна
сніг
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі