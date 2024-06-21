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В Украину пришел антициклон Aviv — какие сюрпризы подготовила погода на эту пятницу

21 июня 2024 05:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 21 июня - где синоптики обещают грозы, дожди, жару
Женщины охлаждаются у освежающей рамки в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 21 июня, будет жаркой, с облаками, но преимущественно без дождей. Горячее всего — в Закарпатской области, там столбик термометра достигнет +31 °C. Во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской областях днем +25...+28 °C. В остальных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+27 °C. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 июня

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +24...+28 °C. На севере, в Черниговской, Житомирской, Сумской областях, температура воздуха днем +23...+25 °C.

Ночью на крайнем востоке Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Но днем осадки не предполагаются, воздух прогреется в среднем до +25 °C.

В Киевской области — переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+27 °C. В Киеве также сухо, днем около 25 °C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 21 июня - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 21 июня

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в пятницу, 21 июня, в Украине будет преобладать антициклон Aviv, который принесет сухую, преимущественно солнечную погоду.

"Температура воздуха в пятницу будет повсюду комфортной. Жара даже спадет на востоке и юге — в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 °C", — рассказывает Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 21 июня.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 21 июня. Скриншот Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, 17 июня жители Запорожья наблюдали редкое и увлекательное метеорологическое явление. В небе над городом застыло огромное грибовидное облако. В этот же день в центре Житомира молния попала в двоих детей. Их госпитализировали.

Укргидрометцентр
Наталка Диденко
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