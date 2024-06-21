Погода в Україні у п'ятницю, 21 червня — де синоптики обіцяють грози, дощі, спеку

Жінки охолоджуються біля освіжаючої рамки у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 21 червня, буде спекотною, з хмарами, але переважно без дощів. Найгарячіше — у Закарпатській області, там стовпчик термометра сягне +31 °C. У Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській областях вдень +25...+28 °C. У решті регіонів температура повітря коливатиметься в межах +22...+27 °C. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 червня

На півдні України — мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +24...+28 °C. На півночі, у Чернігівській, Житомирській, Сумській областях, температура повітря вдень +23...+25 °C.

Вночі на крайньому сході України місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Але вдень опадів не передбачачається, повітря прогріється в середньому до +25 °C.

У Київській області — мінлива хмарність, без дощів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+27 °C. У Києві також сухо, вдень близько 25 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 червня

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що у п'ятницю, 21 червня, в Україні пануватиме антициклон Aviv, який принесе суху, переважно сонячну погоду.

"Температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною. Спека навіть спаде на сході та півдні — протягом дня в більшості областей України очікується +24...+29 °C", — розповідає Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 червня. Скриншот Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 17 червня жителі Запоріжжя спостерігали рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. У небі над містом застигла величезна грибоподібна дощова хмара. Цього ж дня у центрі Житомира блискавка влучила у двох дітей. Їх госпіталізували.