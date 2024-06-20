Погода в Украине 21 июня — народный синоптик Диденко предупредила об антициклоне Aviv

На Украину надвигается антициклон Aviv — народный синоптик Диденко объяснила его влияние на погоду
В пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду .
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине и Киеве 21 июня
Температура воздуха в пятницу на всей территории Украины будет комфортной и благоприятной для прогулок.
По словам народного синоптика, на востоке и юге температура немного снизится и станет приятнее.
В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29°С.
В Киеве 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25°С. Ветер прогнозируют умеренный.
Диденко отметила, что уже 22-23 июня погода испортится на западе и севере Украины. Там пройдут дожди с грозами.
Ранее мы сообщали, что Одесщину ожидает очередная волна пыли из Сахары . По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.
Также напомним, что жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и увлекательное метеорологическое явление . Это было кучево-дождливое облако с наковальней.
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