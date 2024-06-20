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На Украину надвигается антициклон Aviv — народный синоптик Диденко объяснила его влияние на погоду

20 июня 2024 15:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Погода в Украине 21 июня — народный синоптик Диденко предупредила об антициклоне Aviv
Рамка-охладитель в парке столицы. Фото: Вечерний Киев
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду .

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температура воздуха в пятницу на всей территории Украины будет комфортной и благоприятной для прогулок.

По словам народного синоптика, на востоке и юге температура немного снизится и станет приятнее.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29°С.

В Киеве 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25°С. Ветер прогнозируют умеренный.

Диденко отметила, что уже 22-23 июня погода испортится на западе и севере Украины. Там пройдут дожди с грозами.

Прогноз погоды
Антициклон на Aviv над Украиной. Фото: Наталья Диденко / Facebook

Ранее мы сообщали, что Одесщину ожидает очередная волна пыли из Сахары . По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

Также напомним, что жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и увлекательное метеорологическое явление . Это было кучево-дождливое облако с наковальней.

погода
Укргидрометцентр
Наталка Диденко
синоптик
дождь
жара

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