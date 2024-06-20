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В Україну суне антициклон Aviv — народний синоптик Діденко пояснила його вплив на погоду

20 червня 2024 15:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Погода в Україні 21 червня — народний синоптик Діденко попередила про антициклон Aviv
Рамка-охолоджувач у парку столиці. Фото: Вечірній Київ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 21 червня, Україна потрапить під вплив антициклону Aviv. Він принесе суху, переважно сонячну погоду.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Температура повітря у п'ятницю на всій території України буде комфортною та сприятливою для прогулянок.

За словами народного синоптика, на сході та півдні температура трохи знизиться і стане більш приємною.

Протягом дня в більшості областей України очікується +24...+29°С.

У Києві 21-го червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25°С. Вітер прогнозують помірний.

Діденко зазначила, що вже 22-23 червня погода зіпсується на заході та півночі України. Там пройдуть дощі з грозами.

Прогноз погоди
Антициклон на Aviv над Україною. Фото: Наталка Діденко / Facebook

Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

Також нагадаємо, що мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом. 

погода
Укргідрометцентр
Наталка Діденко
синоптик
дощ
спека

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