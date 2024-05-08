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В Украину движется антициклон — народный синоптик Диденко сделала прогноз погоды на завтра

8 мая 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину движется антициклон — народный синоптик Диденко сделала прогноз погоды на завтра
Весна в городе. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Погода в Украине в четверг, 9 мая, будет солнечной и сухой. Это следствие западного антициклона Thomas, который как раз охватит и территорию нашей страны. Температура воздуха прогреется до +17 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в среду, 8 мая.

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"Западный антициклон и имя Thomas — масштабная область высокого атмосферного давления — будет определять завтра сухую солнечную погоду на значительной части Европейского континента, включая Украину. Поэтому 9 мая осадков у нас не ожидается, будет малооблачно, будет светить солнышко", — написала Диденко, говоря о последствиях антициклона.

Она добавила, что, несмотря на сухую погоду, ночью и под утро в подавляющем большинстве областей возможны заморозки. Исключение — южная часть, Закарпатье и регионы Прикарпатья.

В конце концов, завтра температура воздуха прогреется до +17 °C. На северо-востоке местами +9...+11 °C, в южной части и в западных областях +15...+20 °C, в Закарпатье до +22 °C.

Погода в Киеве 9 мая

Завтра в Киеве и области будет свежая, ясная и без осадков погода.

Ночью температура воздуха будет +2...+5 °C, днем столбики термометров прогреются до +12 °C.

погода в Украине 9 мая
Действие циклона. Фото: Наталья Диденко

 

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в середине этой недели в некоторых областях Украины возможны заморозки.

Также мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури .

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