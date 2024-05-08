В Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко зробила прогноз погоди на завтра

Весна у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде сонячною та сухою. Це є наслідком західного антициклону Thomas, який якраз охопить й територію нашої країни. Температура повітря прогріється до +17 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у середу, 8 травня.

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"Західний антициклон та ім'я Thomas — масштабна область високого атмосферного тиску — визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною. Тому 9-го травня опадів у нас не очікується, буде малохмарно, світитиме сонечко", — написала Діденко, говорячи про наслідки антициклону.

Вона додала, що попри суху погоду, уночі та під ранок у переважній більшості областей можливі заморозки. Виняток — південна частина, Закарпаття та прикарпатські регіони.

Зрештою, завтра етмпература повітря прогріється до +17 °C. На північному сході подекуди +9...+11 °C, у південній частині та в західних областях +15...+20 °C, на Закарпатті до +22 °C.

Погода у Києві 9 травня

Завтра у Києві та області буде свіжа, ясна та без опадів погода.

Вночі температура повітря становитиме +2...+5 °C, вдень стовпчики термометрів прогріються до +12 °C.

Дія циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

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