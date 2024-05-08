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В Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко зробила прогноз погоди на завтра

8 травня 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко зробила прогноз погоди на завтра
Весна у місті. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде сонячною та сухою. Це є наслідком західного антициклону Thomas, який якраз охопить й територію нашої країни. Температура повітря прогріється до +17 °C.  

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у середу, 8 травня. 

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"Західний антициклон та ім'я Thomas — масштабна область високого атмосферного тиску — визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною. Тому 9-го травня опадів у нас не очікується, буде малохмарно, світитиме сонечко", — написала Діденко, говорячи про наслідки антициклону. 

Вона додала, що попри суху погоду, уночі та під ранок у переважній більшості областей можливі заморозки. Виняток — південна частина, Закарпаття та прикарпатські регіони. 

Зрештою, завтра етмпература повітря прогріється до +17 °C. На північному сході подекуди +9...+11 °C, у південній частині та в західних областях +15...+20 °C, на Закарпатті до +22 °C.

Погода у Києві 9 травня

Завтра у Києві та області буде свіжа, ясна та без опадів погода. 

Вночі температура повітря становитиме +2...+5 °C, вдень стовпчики термометрів прогріються до +12 °C. 

погода в Україні 9 травня
Дія циклону. Фото: Наталка Діденко

 

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

Також ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.

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