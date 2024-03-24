Прогноз погоды на 25 марта от Укргидрометцентра.

Мужчины с зонтиками идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 25 марта, будет дождливая. Почти во всех регионах ожидаются осадки в течение дня, местами возможен мокрый снег. При этом высокая температура сохранится, ожидается до +14 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 марта

В Украине 25 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренные и сильные дожди накроют большинство южных и центральных областей. На западе и севере местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Кроме того, в западной Украине будут туманы утром понедельника. В этот день будет преобладать южный и северный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0...+5 °C, а днем +5...+10 °C. В юго-восточной части страны будет от +9 до +14 °C.

Карта погоды 25 марта. Источник: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 25 марта

В Киевской области также будет преобладать облачная погода с прояснениями. В понедельник в столице и области возможен небольшой дождь. Ветер будет северным, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет 0...+5 °C, днем +5...+10 °C.

В Киеве ожидается ночью +1...+3 °C, днем +8...+10 °C.

Снеголавинная опасность 25 марта

Синоптики предупреждают граждан о значительной снеголавинной опасности в Украине 25 марта. Объявлен 3 уровень опасности. Она ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность 25 марта. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 25 марта ожидается дождливая погода из-за циклона, который надвигается на Украину. В течение дня температура будет колебаться в пределах +8…+14 °C.

Добавим, в Одессе завтра будет дождливая и ветреная погода. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Ветер переменных направлений до 17 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области объявлено штормовое предупреждение.