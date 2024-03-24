Прогноз погоди на 25 березня від Укргідрометцентру

Чоловіки з парасолями йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 25 березня, буде дощовою. Майже у всіх регіонах очікуються опади протягом дня, подекуди можливий мокрий сніг. При цьому висока температура збережеться, очікується до +14 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 березня

В Україні 25 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Помірні та сильні дощі накриють більшість південних та центральних областей. На Заході та Півночі місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Крім того, в західній Україні будуть тумани вранці понеділка. В цей день переважатиме південний та північний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °C, а вдень +5...+10 °C. В південно-східній частині країни буде від +9 до +14 °C.

Мапа погоди 25 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 25 березня

На Київщині також переважатиме хмарна погода з проясненнями. У понеділок в столиці та області можливий невеликий дощ. Вітер здебільшого буде північним, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі буде 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C.

У Києві очікується вночі +1...+3 °C, вдень +8...+10 °C.

Сніголавинна небезпека 25 березня

Синоптики попереджають громадян про значну сніголавинну небезпеку в Україні 25 березня. Оголошено 3 рівень небезпеки. Вона очікується на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Сніголавинна небезпека 25 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 25 березня, очікується дощова погода, через циклон, який насувається на Україну. Протягом дня температура коливатиметься у межах +8...+14 °C.

Додамо, в Одесі завтра буде дощова та вітряна погода. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 17 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті та області оголосили штормове попередження.