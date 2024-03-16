Прогноз погоды на 17 марта от Наталки Диденко.

Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украину в воскресенье, 17 марта, придет со значительным потеплением. В этот день в ряде регионов температура воздуха поднимется до +17°C. Также осадков не ожидается, лишь местами возможны умеренные дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 марта

Диденко прогнозирует, что в воскресенье температура воздуха поднимется еще на несколько градусов. Столбики термометров достигнут делений +10...+15 °C. В Одесской области предполагается до +17 °C.

Однако на Западе будет прохладнее. В течение дня ожидается от +6 до +9 °C. Почти по всей территории Украины будет преобладать сухая погода.

"Атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, Черкасскую область и Кропивницкий с районами. Дожди — небольшие и умеренные", — указала Диденко.

Атмосферный фронт. Источник: Наталья Диденко

В Киеве погода будет радовать украинцев, как пишет синоптик, "будет очень тепло". В столице температура достигнет +13 °C. Однако в город придут дожди, которые будут идти в течение дня.

Скриншот поста Диденко

Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности о туманах и таянии рек.

Также мы писали, что Днепр может выйти из берегов. Повышение уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области в выходные.