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В Україну увірветься потепління — народний синоптик Діденко розповіла, якою буде погода завтра

16 березня 2024 16:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 17 березня від Наталки Діденко
Люди відпочивають в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну у неділю, 17 березня, прийде зі значним потеплінням. В цей день в низці регіонів температура повітря підійметься до +17 °C. Також опадів не передбачається, лише місцями можливі помірні дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Діденко прогнозує, що в неділю температура повітря підійметься ще на кілька градусів. Стовпчики термометрів сягнуть поділки +10...+15 °C. На Одещині передбачається до +17 °C.

Однак на Заході буде прохолодніше. Там протягом дня очікується від +6 до +9 °C. Майже на всій території України переважатиме суха погода.

"Атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі — невеликі та помірні", — вказала Діденко.

Атмосферний фронт
Атмосферний фронт. Джерело: Наталка Діденко

У Києві погода також радуватиме українців, як пише синоптик, "буде дуже тепло". В столиці температура сягне до +13 °C. Однак в місто прийдуть дощі, які падатимуть впродовж дня.

Скриншот допису Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.

Також ми писали, що Дніпро може вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.

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