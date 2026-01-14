Когда потеплеет в Украине — прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие дни сохранится типичная зимняя погода с ночными морозами и прохладой днем. Несколько теплее будет только на юге, юго-востоке и на Закарпатье.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По прогнозам Птухи, до конца недели сохранится типичная зимняя погода — холодная ночью и с умеренными морозами днем в большинстве областей.

"Такие погодные условия обусловлены полем высокого атмосферного давления у земной поверхности в сочетании с холодными воздушными массами на высоте, — объяснила синоптик.

По ее прогнозам, атмосферное давление постепенно будет расти, поэтому будет преобладать погода без осадков.

Когда в Украину придет потепление

Синоптик отмечает, что с 15 января с запада будет проходить атмосферный фронт. В ночные часы он принесет небольшой снег в Житомирской и Винницкой областях, а днем осадки охватят большинство территории Украины, за исключением северо-восточных регионов.

"Незначительное потепление возможно 15-16 января благодаря облачности и небольшим осадкам в виде снега", — прогнозирует Наталья Птуха.

Что касается температуры, то в ближайшие дни ночью ожидаются сильные морозы, от -13 до -20 °C, а днем от -7 до -15 °C. Исключением остаются юг, юго-восток и Закарпатье, где температура воздуха будет выше.

Поэтому ночью здесь от -5 до -14 °C, а днем от -1 до -8 °C. В четверг, 15 января, в этих регионах температура будет колебаться от -2 до +3 °C.

Когда морозы покинут Украину

Как отмечает Птуха, резких температурных изменений не ожидается. По крайней мере до 17 января. Итак, ночью будут сохраняться сильные морозы, днем будет немного теплее.

После незначительного потепления 15-16 января, начиная с 17 января, в северных областях прогнозируется повторное снижение температуры. На севере ночью до -15...-20 °C, а днем максимальные значения составят -9...-15 °C.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала об опасных погодных условиях в Украине 14 января.

Ранее синоптики рассказывали, будут ли в этом году в Украине морозы до -23 °С.