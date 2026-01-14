Відео
Головна Погода В Укргідрометцентрі відповіли, коли потеплішає в Україні

В Укргідрометцентрі відповіли, коли потеплішає в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:49
Коли потеплішає в Україні — прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуться містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями збережеться типова зимова погода з нічними морозами та прохолодою вдень. Дещо тепліше буде лише на півдні, південному сході та на Закарпатті.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Читайте також:

Як довго триватимуть морози в Україні

За прогнозами Птухи, до кінця тижня утримається типова зимова погода — холодна вночі та з помірними морозами вдень у більшості областей.

"Такі погодні умови зумовлені полем високого атмосферного тиску біля земної поверхні в поєднанні з холодними повітряними масами на висоті, — пояснила синоптикиня.

За її прогнозами, атмосферний тиск поступово зростатиме, тому переважатиме погода без опадів.

Коли в Україну прийде потепління 

Синоптикиня зазначає, що із 15 січня з заходу проходитиме атмосферний фронт. У нічні години він принесе невеликий сніг у Житомирській та Вінницькій областях, а вдень опади охоплять більшість території України, за винятком північно-східних регіонів.

"Незначне потепління можливе 15-16 січня завдяки хмарності та невеликим опадам у вигляді снігу", — прогнозує Наталя Птуха.

Щодо температури, то найближчими днями вночі очікуються сильні морози, від -13 до -20 °C, а удень від -7 до -15°C. Винятком залишаються південь, південний схід і Закарпаття, де температура повітря буде вищою.

Тож вночі тут від -5 до -14 °C, а удень від -1 до -8 °C. У четвер, 15 січня, в цих регіонах температура коливатиметься від -2 до +3 °C.

Коли морози покинуть Україну

Як зазначає Птуха, різких температурних змін не очікується. Принаймні до 17 січня. Отже, уночі зберігатимуться сильні морози, удень буде трохи тепліше.

Після незначного потепління 15-16 січня, починаючи з 17 січня, у північних областях прогнозується повторне зниження температури. На півночі вночі до -15…-20 °C, а вдень максимальні значення становитимуть -9…-15 °C.

Синоптик Наталка Діденко попереджала про небезпечні погодні умови в Україні 14 січня.

Раніше синоптики розповідали, чи будуть цьогоріч в Україні морози до -23 °С.

Укргідрометцентр зима морози прогноз погоди погода в Україні снігопад
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
