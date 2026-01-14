Коли потеплішає в Україні — прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуться містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями збережеться типова зимова погода з нічними морозами та прохолодою вдень. Дещо тепліше буде лише на півдні, південному сході та на Закарпатті.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За прогнозами Птухи, до кінця тижня утримається типова зимова погода — холодна вночі та з помірними морозами вдень у більшості областей.

"Такі погодні умови зумовлені полем високого атмосферного тиску біля земної поверхні в поєднанні з холодними повітряними масами на висоті, — пояснила синоптикиня.

За її прогнозами, атмосферний тиск поступово зростатиме, тому переважатиме погода без опадів.

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня зазначає, що із 15 січня з заходу проходитиме атмосферний фронт. У нічні години він принесе невеликий сніг у Житомирській та Вінницькій областях, а вдень опади охоплять більшість території України, за винятком північно-східних регіонів.

"Незначне потепління можливе 15-16 січня завдяки хмарності та невеликим опадам у вигляді снігу", — прогнозує Наталя Птуха.

Щодо температури, то найближчими днями вночі очікуються сильні морози, від -13 до -20 °C, а удень від -7 до -15°C. Винятком залишаються південь, південний схід і Закарпаття, де температура повітря буде вищою.

Тож вночі тут від -5 до -14 °C, а удень від -1 до -8 °C. У четвер, 15 січня, в цих регіонах температура коливатиметься від -2 до +3 °C.

Коли морози покинуть Україну

Як зазначає Птуха, різких температурних змін не очікується. Принаймні до 17 січня. Отже, уночі зберігатимуться сильні морози, удень буде трохи тепліше.

Після незначного потепління 15-16 січня, починаючи з 17 січня, у північних областях прогнозується повторне зниження температури. На півночі вночі до -15…-20 °C, а вдень максимальні значення становитимуть -9…-15 °C.

Синоптик Наталка Діденко попереджала про небезпечні погодні умови в Україні 14 січня.

Раніше синоптики розповідали, чи будуть цьогоріч в Україні морози до -23 °С.