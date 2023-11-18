Погода в Украине 19 ноября - сильные ветры

Сильный ветер и дождь. Фото: Google

В Украине 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики предупреждают о мощных ветрах в ряде областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 19 ноября

Украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью в южной части умеренный дождь, на юге Одесчины и в Крыму сильный дождь. Днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег.

На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье ночью небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-27 м/с.

температура в течение суток в южной части +1...+6 ° С, в Крыму +5 ... +10 ° С;

на остальной территории ночью 0...-5 °С, днем от -2 °С мороза до +3 °С, в Закарпатье до +5 °С.

Погода в Украине 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 ноября

Киевлян ожидает облачная погода, однако обойдется без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 0...-5°С, днем от -2°С до +3°С;

по Киеву ночью -1...-3 °С, днем около 0°С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях

19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (вечером 18 ноября, ночью и утром 19 ноября в Одесской области местами 25 м/с).

Ночью 19 ноября на юге Одесской области и в Крыму сильный дождь.

Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях. Фото: Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что украинцев на выходных, 18 и 19 ноября, ожидает резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют снег и морозы до -5 ºС.