Погода в Україні 19 листопада — сильні вітри

В Укргідрометцентрі назвали області, яким загрожують завтра потужні вітри
В Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про потужні вітри у низці областей.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 19 листопада
На українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ. Вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг.
На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.
- температура протягом доби у південній частині +1...+6 °С, в Криму +5...+10 °С тепла;
- на решті території вночі 0...-5 °С, вдень від -2 °С до +3 °С, на Закарпатті до +5 °С.
Погода на Київщині 19 листопада
На киян очікує хмарна погода, проте обійдеться без опадів.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
- Температура вночі 0...-5°С, вдень від -2 °С до +3 °С;
- по Києву вночі -1...-3 °С, вдень близько 0 °С.
Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища
19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (увечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада на Одещині місцями 25 м/с).
Вночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму значний дощ.
Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Раніше ми розповідали, що українців на вихідних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.
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