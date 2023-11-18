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В Укргідрометцентрі назвали області, яким загрожують завтра потужні вітри

18 листопада 2023 22:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 19 листопада — сильні вітри
Сильний вітер та дощ. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про потужні вітри у низці областей. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 листопада

На українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ. Вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг.

На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.

  • температура протягом доби у південній частині +1...+6 °С, в Криму +5...+10 °С тепла;
  • на решті території вночі 0...-5 °С, вдень від -2 °С до +3 °С, на Закарпатті до +5 °С.
погода
Погода в Україні 19 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 листопада

На киян очікує хмарна погода, проте обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

  • Температура вночі 0...-5°С, вдень від -2 °С до +3 °С;
  • по Києву вночі -1...-3 °С, вдень близько 0 °С.
погода
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища

19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (увечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада на Одещині місцями 25 м/с).

Вночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму значний дощ.

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

погода
Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища. Фото: Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що українців на вихідних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.

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