Погода в Украине 7 января от Укргидрометцентра — чего ожидать

Люди выходят из троллейбуса. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 января, в некоторые регионы Украины придут морозы. Местами столбики термометров опустятся до -15...-20 °C. Также ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 января

Завтра в Украине облачная погода, в южной части ночью без осадков, днем дождь.

температура ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C;

в Крыму до +16 °C;

ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Синоптики прогнозируют 7 января небольшой снег в северных, Волынской и Ровенской областях. Там температура в течение суток -7...-12 °C, в Черниговской и Сумской областях местами -15...-20 °C.

На остальной территории Украины ожидаются сложные погодные условия — дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки).

температура ночью и днем +1°...-4 °C;

ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с.

На дорогах всех областей Украины, кроме южных, будет гололедица.

Погода в Украине 7 января. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Завтра, 7 января, в большинстве западных, центральных и восточных областей предупреждают об гололеде, налипании мокрого снега, вьюге и порывах ветра 15-20 м/с.

Днем в центральных и Донецкой областях ожидается дождь и мокрый снег.

На дорогах Украины, кроме юга, гололедица — первый уровень опасности (желтый).

Метеорологические явления 7 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 7 января

Синоптики прогнозируют облачную погоду в Киевской области, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах будет гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Также предупреждают о понижении температуры в течение суток до -7...-12 °C. В Киеве понижение температуры в течение суток до -8...-10 °C.

Опасные метеорологические явления в Киевской области

7 января на дорогах столицы ожидается гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц — объявлен первый уровень опасности.

Метеорологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине завтра, 7 января, ожидаются сильные морозы и много осадков. Температура воздуха снизится преимущественно на севере страны.

Также мы писали, что в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы юго-восточного ветра, однако осадки не предполагаются.