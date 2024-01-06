Погода в Україні 7 січня від Укргідрометцентру — чого чекати

Люди виходять з тролейбуса. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 січня, в деякі регіони України прийдуть морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -15...-20 °C. Також очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 січня

Завтра в Україні буде хмарна погода, у південній частині вночі без опадів, вдень дощ.

температура вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C;

в Криму до +16 °C;

вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Синоптики прогнозують 7 січня невеликий сніг у північних, Волинській та Рівненській областях. Там температура протягом доби становитиме -7...-12 °C, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15...-20 °C.

На решті території України очікуються складні погодні умови — дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади).

температура вночі та вдень +1°...-4 °C;

вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с.

На дорогах всіх областей України, окрім південних, буде ожеледиця.

Погода в Україні 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 7 січня, у більшості західних, центральних та східних областей попереджають про ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовину та пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень у центральних та Донецькій областях буде значний дощ та мокрий сніг.

На дорогах України, крім півдня, ожеледиця — перший рівень небезпечності (жовтий).

Метеорологічні явища 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 січня

Синоптики прогнозують хмарну погоду в Київській області, місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Також попереджають про зниження температури протягом доби до -7...-12 °C. У Києві зниження температури протягом доби до -8...-10 °C.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині

7 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць — оголошено перший рівень небезпечності.

Метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні завтра, 7 січня, очікуються сильні морози та багато опадів. Температура повітря знизиться переважно на півночі країни.

Також ми писали, що в Одесі та області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви південно-східного вітру, однак опади не передбачаються.