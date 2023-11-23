Прогноз погоды в Украине на 24 ноября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроет мощная непогода
Завтра, 24 ноября, по всей территории Украины будет облачно. В некоторых областях ожидаются сильные осадки и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в западных, северных и северо-восточных областях дождь, а ночью с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не предвидится.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме южной части порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.
Температура ночью от -2 °C до +3 °C (на востоке до -6 °C). Днем ожидается +1...+6°C, в южной части +6...+11°C.
В Карпатах снег, температура ночью -1...-6 °C, днем около 0 °C.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет облачно. Возможен дождь, а ночью местами с мокрым снегом.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а также порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью от +3 °C до -2 °C, днем +1...+6 °C;
- в Киеве ночью 0...+2°C, днем +3...+5°C.
Опасные метеорологические явления
Синоптики предупредили, что завтра в Украине кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.
Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.
Также мы писали, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.
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