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Синоптик Діденко розповіла, де завтра найбільше штормитиме

23 листопада 2023 13:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на 24 листопада — де найбільше штормитиме
Київ засипало снігом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря у денні години підвищиться до +2...+9 ° C, на півдні буде +10...+14 ° C.

"Ніч також відсуне морози, +1+3 градуси, на півдні до +6 градусів, лише в східній частині та на подекуди в центральних областях -1-4 градуси. Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України", — зазначила Діденко.

Вона уточнила, що на решті території України буде без істотних опадів.

"Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди", — наголосила Діденко.

У Києві у п'ятницю очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода.

"Дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі близько нуля, завтра вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів", — повідомила Діденко.

Скриншот. Фейсбук Наталки Діденко

Нагадаємо, українців сьогодні засипле снігом та випробує ожеледицями на дорогах. Також синоптики оголосили штормове попередження в низці областей, зокрема Київській, Сумській, Рівненській, Тернопільській та інших, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. 

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