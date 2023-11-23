Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптик Диденко рассказала, где завтра будет больше всего штормить arrow

Синоптик Диденко рассказала, где завтра будет больше всего штормить

23 ноября 2023 13:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на 24 ноября — где больше всего штормить
Киев засыпало снегом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 24 ноября

Температура воздуха в дневные часы повысится до +2...+9 ° C, на юге будет +10...+14 ° C.

"Ночь также отодвигает морозы, +1+3 градуса, на юге до +6 градусов, лишь в восточной части и на кое-где в центральных областях -1-4 градуса. Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины", — отметила Диденко.

Она уточнила, что на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

"Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать временами штормовых порывов практически повсюду", — подчеркнула Диденко.

В Киеве в пятницу ожидается облачная ветреная влажная, однако более теплая погода.

"Дождь, местами с мокрым снегом. Ночью около нуля, завтра днем воздух в столице прогреется до +5 градусов", — сообщила Диденко.

Скриншот. Фейсбук Наталки Диденко

Напомним, украинцев сегодня засыпет снегом и испытает гололедом на дорогах. Также синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей, в частности, Киевской, Сумской, Ровенской, Тернопольской и других, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме