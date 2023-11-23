Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на 24 ноября — где больше всего штормить

Киев засыпало снегом. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в дневные часы повысится до +2...+9 ° C, на юге будет +10...+14 ° C.

"Ночь также отодвигает морозы, +1+3 градуса, на юге до +6 градусов, лишь в восточной части и на кое-где в центральных областях -1-4 градуса. Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины", — отметила Диденко.

Она уточнила, что на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

"Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать временами штормовых порывов практически повсюду", — подчеркнула Диденко.

В Киеве в пятницу ожидается облачная ветреная влажная, однако более теплая погода.

"Дождь, местами с мокрым снегом. Ночью около нуля, завтра днем воздух в столице прогреется до +5 градусов", — сообщила Диденко.

Скриншот. Фейсбук Наталки Диденко

Напомним, украинцев сегодня засыпет снегом и испытает гололедом на дорогах. Также синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей, в частности, Киевской, Сумской, Ровенской, Тернопольской и других, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.