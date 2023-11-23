Прогноз погоди в Україні на 24 листопада від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 листопада, по всій території України буде хмарно. У деяких областях очікуються потужні опади та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у західних, північних та північно-східних областях дощ, а вночі з мокрим снігом. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від - 2 °C до +3 °C (на сході до -6 °C). Вдень очікується +1...+6 °C, у південній частині +6...+11 °C.

В Карпатах буде сніг, температура вночі -1...-6 °C, вдень близько 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно. Очікується дощ, а вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а також пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі від +3 °C до - 2 °C, вдень +1...+6 °C;

у Києві вночі 0...+2 °C, вдень +3...+5 °C.

Погода по Київській області 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попередили, що завтра в Україні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у Карпатах 25-30 м/с.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.

Також ми писали, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.