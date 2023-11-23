Прогноз погоди в Україні на 24 листопада від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали регіони, які завтра накриє потужна негода
Завтра, 24 листопада, по всій території України буде хмарно. У деяких областях очікуються потужні опади та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що у західних, північних та північно-східних областях дощ, а вночі з мокрим снігом. На решті території істотних опадів не передбачається.
Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.
Температура вночі від - 2 °C до +3 °C (на сході до -6 °C). Вдень очікується +1...+6 °C, у південній частині +6...+11 °C.
В Карпатах буде сніг, температура вночі -1...-6 °C, вдень близько 0 °C.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно. Очікується дощ, а вночі місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а також пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі від +3 °C до - 2 °C, вдень +1...+6 °C;
- у Києві вночі 0...+2 °C, вдень +3...+5 °C.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попередили, що завтра в Україні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у Карпатах 25-30 м/с.
Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.
Також ми писали, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.
Читайте Новини.LIVE!