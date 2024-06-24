Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 июня, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили некоторые области о сильных грозах и дождях завтра
Погода в Украине завтра, 25 июня, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы, а также туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 25 июня
На Левобережье местами кратковременный дождь, днем с грозой, на остальной территории без осадков. В западных областях ночью и утром ожидается туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +12...+17 °C, на юге страны +16...21 °C. Днем +22...+27 °C, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму +25...+30 °C, а в Карпатах ночью +8...+10 °C, днем +18...+20 °C.
Погода по Киевской области на 25 июня
В столичном регионе будет переменная облачность. Осадков не предвидится.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +24...+26 °C.
Предупреждение о пожарной опасности по Украине
В Винницкой, Одесской, Николаевской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
А 25-27 июня в Кировоградской, Херсонской областях и в Крыму, 26-27 июня в большинстве центральных, Черновицкой и Львовской областях.
Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове 23 июня, упало около сотни деревьев и разрушено до десяти крыш. Также повреждение линии электропередач.
Недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождевое облако с наковальней.
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