Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 июня, от Укргидрометцентра

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 июня, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы, а также туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 25 июня

На Левобережье местами кратковременный дождь, днем с грозой, на остальной территории без осадков. В западных областях ночью и утром ожидается туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, на юге страны +16...21 °C. Днем +22...+27 °C, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму +25...+30 °C, а в Карпатах ночью +8...+10 °C, днем +18...+20 °C.

Прогноз погоды в Украине на 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области на 25 июня

В столичном регионе будет переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +24...+26 °C.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

В Винницкой, Одесской, Николаевской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А 25-27 июня в Кировоградской, Херсонской областях и в Крыму, 26-27 июня в большинстве центральных, Черновицкой и Львовской областях.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове 23 июня, упало около сотни деревьев и разрушено до десяти крыш. Также повреждение линии электропередач.

Недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождевое облако с наковальней.