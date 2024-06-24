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В Укргідрометцентрі попередили деякі області про сильні грози та дощі завтра

24 червня 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 червня, від Укргідрометцентру
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 25 червня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі та грози, а також туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 25 червня

На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, вдень з грозою, на решті території без опадів. У західних областях вночі та зранку очікується туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, на півдні країни +16...21 °C. Вдень +22...+27 °C, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму +25...+30 °C, а в Карпатах вночі +8...+10 °C, вдень +18...+20 °C.

Прогноз погоди в Україні на 25 червня
Прогноз погоди в Україні на 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області на 25 червня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C;
  • у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +24...+26 °C.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

У Вінницькій, Одеській, Миколаївській переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А 25-27 червня у Кіровоградській, Херсонській областях та в Криму, 26-27 червня у більшості центральних, Чернівецькій та Львівській областях.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні
Попередження про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у Львові 23 червня, впало близько сотні дерев та зруйновано до  десяти дахів. Також є пошкодження лінії електропередач.

Нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом

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