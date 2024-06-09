Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 июня, от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 10 июня, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 10 июня

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 10 июня

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Днем местами по области возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, в Киевской области 8 июня зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.

Также сообщалось, что май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.