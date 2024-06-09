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В Укргідрометцентрі попередили деякі області про сильні зливи та дощі завтра

9 червня 2024 12:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 червня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 10 червня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях продовжаться грозові дощі, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 10 червня

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня
Прогноз погоди в Україні на 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 10 червня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С;
  • у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, у Київській області 8 червня зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природних катаклізмів ніхто не постраждав. 

Також повідомлялося, що цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.

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