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В Укргидрометцентре предупредили несколько областей о резком ухудшении погоды завтра

3 апреля 2024 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве завтра, 4 апреля
Женщина с зонтиком в непогоду. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Переменная облачность и дождь ожидаются в отдельных регионах Украины завтра, 4 апреля, сообщают синоптики. Ожидается разная погода в зависимости от региона, но погодные условия будут оставаться весенними.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях и на севере страны ночью возможен кратковременный дождь. Однако на большей части территории до осадков не ожидается. Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западное, и его скорость будет достигать 7-12 м/с. В северных областях ночью и южных и восточных областях днем ​​возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха также будет резко отличаться в зависимости от региона. Ночью ожидается +2...+7 °С, а днем ​​+13...+18 °С. Однако на юге и востоке страны местами термометры покажут +20...+22 °С, в то время как в северных областях температура будет составлять +7...+12 °С.

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Прогноз погоды в Украине 4 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 4 апреля

В Киевской области схожие прогнозы. Ожидается переменная облачность с небольшим кратковременным дождем ночью, а днем ​​осадков не ожидается. Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западное, а температура воздуха будет колебаться +2...+7 °С ночью и около +10 °С днем.

В Укргидрометцентре предупредили несколько областей о резком ухудшении погоды завтра - фото 2
Погода в Киевской области 4 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 2 апреля львовян предупредили об ухудшении погодных условий в городе и области в ближайшие дни. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать 25-28 м/с.

Кроме того, в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КМВА призывают воздержаться от прогулок и не открывать дома окна. Кроме того, о причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.

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