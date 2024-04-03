Погода в Україні та Києві завтра, 4 квітня

Жінка з парасолькою в негоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Мінлива хмарність та невеликий дощ очікуються в окремих регіонах України завтра, 4 квітня, повідомляють синоптики. Очікується різна погода залежно від регіону, але загалом погодні умови залишатимуться весняними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 4 квітня

У західних областях та на півночі країни вночі можливий короткочасний дощ. Проте на більшій частині території до опадів не очікується. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, і його швидкість сягатиме 7-12 м/с. В північних областях вночі та в південних та східних областях вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря також буде різко відрізнятися залежно від регіону. Вночі очікується +2...+7 °С, а вдень +13...+18 °С. Проте на півдні та сході країни місцями термометри покажуть +20...+22°С, тоді як у північних областях температура становитиме +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 4 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 4 квітня

У Київській області схожі прогнози. Очікується мінлива хмарність з невеликим короткочасним дощем уночі, а вдень опадів не передбачається. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, а температура повітря коливатиметься +2...+7 °С уночі та близько +10 °С вдень.

Погода в Київській області 4 квітня. Фото: Укргідрометцентр​

Нагадаємо, 2 квітня львів'ян попередили про погіршення погодніх умов у місті та області найближчими днями. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпечності через сильні пориви вітру, які сягатимуть 25-28 м/с.

Крім того, у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. У КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.