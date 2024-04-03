Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про різке погіршення погоди завтра arrow

В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про різке погіршення погоди завтра

3 квітня 2024 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 4 квітня
Жінка з парасолькою в негоду. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Мінлива хмарність та невеликий дощ очікуються в окремих регіонах України завтра, 4 квітня, повідомляють синоптики. Очікується різна погода залежно від регіону, але загалом погодні умови залишатимуться весняними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода по Україні 4 квітня

У західних областях та на півночі країни вночі можливий короткочасний дощ. Проте на більшій частині території до опадів не очікується. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, і його швидкість сягатиме 7-12 м/с. В північних областях вночі та в південних та східних областях вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря також буде різко відрізнятися залежно від регіону. Вночі очікується +2...+7 °С, а вдень +13...+18 °С. Проте на півдні та сході країни місцями термометри покажуть +20...+22°С, тоді як у північних областях температура становитиме +7...+12 °С.

На зображенні може бути: карта та текст
Прогноз погоди в Україні 4 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 4 квітня

У Київській області схожі прогнози. Очікується мінлива хмарність з невеликим короткочасним дощем уночі, а вдень опадів не передбачається. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, а температура повітря коливатиметься +2...+7 °С уночі та близько +10 °С вдень.

В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про різке погіршення погоди завтра - фото 2
Погода в Київській області 4 квітня. Фото: Укргідрометцентр​

Нагадаємо, 2 квітня львів'ян попередили про погіршення погодніх умов у місті та області найближчими днями.  Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпечності через сильні пориви вітру, які сягатимуть 25-28 м/с.

Крім того, у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. У КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.

погода
Київ
Україна
похолодання
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК