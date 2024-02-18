Погода в Украине завтра, 19 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о резком изменении погоды на завтра
Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Погода в Украине 19 февраля
Ночью и днем 19 февраля на крайнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер — северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -6...-1 °С, в северо-восточных областях до -9 °С, на юге — около 0 °С;
- днем — -2...+3 °С, на западе — +2...+7 °С.
Погода в Киеве 19 февраля
Завтра, 19 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день в Киеве не ожидается.
Ветер — северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -6...-1 °С;
- днем — -2...+3 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — -5...-3 °С;
- днем — 0...+2 °С.
Напомним, ранее мы писали, что 18 февраля в Одессе будет преимущественно облачно, однако во второй половине дня местами могут быть прояснения. В этот день будет идти дождь.
В то же время синоптики сообщали, что в Украине 18 февраля погода будет холодной и снежной. Дожди и мокрый снег пройдут в большинстве областей страны.
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