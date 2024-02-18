Погода в Україні завтра, 19 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди на завтра
Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни в цей день йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у цей день в українських містах вночі очікуються сильні морози.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Погода в Україні 19 лютого
Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.
Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С.
Погода у Києві 19 лютого
Завтра, 19 лютого, у столиці очікується теж хмарна погода з проясненнями. Опадів в цей день у Києві не передбачається.
Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -6...-1 °С;
- вдень — -2...+3 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -5...-3 °С;
- вдень — 0...+2 °С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 18 лютого в Одесі переважно буде хмарно, проте в другій половині дня місцями можуть бути прояснення. Також у цей день опадів не буде.
Водночас синоптики повідомляли, що в Україні 18 лютого погода буде прохолодною та сніжною. Дощі та мокрий сніг йтимуть у більшості областей країни.
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