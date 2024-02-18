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В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди на завтра

18 лютого 2024 15:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 19 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Жінка йде по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни в цей день йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у цей день в українських містах вночі очікуються сильні морози. 

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Погода в Україні 19 лютого

Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
  • вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С. 
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 19 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 19 лютого

Завтра, 19 лютого, у столиці очікується теж хмарна погода з проясненнями. Опадів в цей день у Києві не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — -6...-1 °С;
  • вдень — -2...+3 °С.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -5...-3 °С;
  • вдень — 0...+2 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18 лютого в Одесі переважно буде хмарно, проте в другій половині дня місцями можуть бути прояснення. Також у цей день опадів не буде. 

Водночас синоптики повідомляли, що в Україні 18 лютого погода буде прохолодною та сніжною. Дощі та мокрий сніг йтимуть у більшості областей країни. 

Укргідрометцентр
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